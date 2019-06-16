الغنوشي والسبسي الأبعد عن قلوب التونسيين
الأحد 16/يونيو/2019 - 12:52 ص
محمد وليد الجموسي
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كشفت مؤسسة ‘سيغما كونساي’ لسبر الآراء عن الشخصيات التي لن يصوت لها التونسيون في الإنتخابات الرئاسية أو والشخصيات الأبعد عن قلوبهم.
واحتل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المرتبة الأولى ب 21.6 بالمائة يليه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ب 17.6 بالمائة ثم رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي يليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في المرتبة الرابعة ثم مؤسس حزب الحراك المنصف المرزوقي.
وبالنسبة للانتخابات التشريعية، احتلّت حركة النهضة صدارة الأحزاب التي لن يصوت لها التونسيون، تليها حركة نداء تونس ثم الجبهة الشعبية ثم حزب تحيا تونس يليه الحزب الدستوري الحرّ، حسب ”سيغما كونساي”.
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