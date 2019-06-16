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الأهلي يعلن اختيار الخطيب سفيرا لكأس الأمم الإفريقية 2019 (صورة)

الأحد 16/يونيو/2019 - 12:50 ص
الأهلي يعلن اختيار الخطيب سفيرا لكأس الأمم الإفريقية 2019 (صورة)
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علي نبوي
 
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أعلن النادي الأهلي رسميا اختيار محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة سفيرا لكأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق في مصر يوم الجمعة المقبل.

وغرد الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :" كاف يختار الأسطورة محمود الخطيب سفيراً لكأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩".

وتستضيف مصر بطولة إمم إفريقيا في الفترة من ٢١ يونيو الجاري، وحتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل، بمشاركة ٢٤ منتخب.
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