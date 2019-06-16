بعد النجاح الضخم لحفلة حماقي بجدة.. تركي آل الشيخ يعلن عن حفلة أخرى بمنتجع درة العروس (فيديو)
الأحد 16/يونيو/2019 - 12:49 ص
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أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن إقامة حفلة أخرى بمنتج درة العروس، وذلك بعد نجاح حفلة المطرب محمد حماقي.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" نظرًا للنجاح الكبير لحفلة حماقي النهاردة،، قررنا إقامة حفله ثانية خلال أسبوعين في منتجع درة العروس وأشكر أخي محي الدين صالح كامل على الاستضافة".
كان حماقي، أحيا مساء أمس السبت، حفلًا غنائيًا في جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك على هامش فعاليات "موسم جدة" التى تقيمها الهيئة العامة للترفيه.
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