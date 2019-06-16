الترجي يتسلم رمز البطولة

تسلم مساء السبت 15 جوان بملعب رادس الترجي الرياضي التونسي لقب بطولة الرابطة المحترفة الأولي لكرة القدم لموسم 2018 _ 2019 ، و ذلك للمرة 29 في تاريخ الفريق.

و قد تسلم الترجي رمز البطولة بملعب رادس إثر مقابلة الجولة الأخيرة التي جمعته بالنادي البنزرتي الذي فاز في هذا اللقاء بنتيجة 2 مقابل 1 و بحضور وزيرة شؤون الشباب و الرياضة سنية بن الشيخ و رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء .