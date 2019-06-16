ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الونيسي : تم تخصيص 450 مليون دينار في صندوق التشغيل لدعم المبادرة الخاصة

الأحد 16/يونيو/2019 - 12:43 ص
الونيسي : تم تخصيص 450 مليون دينار في صندوق التشغيل لدعم المبادرة الخاصة
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
أكدت وزيرة التكوين المهني والتشغيل سيدة الونيسي عزم الدولة التونسية التوجه للعمل مع الفاعلين في قطاع المبادرة الخاصة وتوجيه التمويل للمشاريع التي تستحق.
واعتبرت الونيسي خلال اشرافها على أشغال ورشة عمل حول "التشغيلية والتجديد وتحت شعار مشروع إبداع للباعثين الشبان التي نظمتها الوكالة الفرنسية للتعاون الفني الدولي" ان آفاق التمويل لبعث المشاريع الخاصة ليس له سقف محدد مسبقا وانه سيقدم حسب المقترحات المقدمة.
وأشارت الونيسي الى انه تم تخصيص 450 مليون دينار في صندوق التشغيل هذه السنة ( 2019)، ستوجه25 بالمائة منها للمبادرة الخاصة الي جانب خطوط تمويل اجنبي في إطار التعاون الدولي، اهمها من فرنسا و المؤسسات المالية التابعة للاتحاد الأوروبي.
وبينت سيدة الونيسي ان مشروع إبداع يهدف إلى توفير المناخ الملائم للباعثين الشبان في القطاعات المجددة من خلال تأسيس منصة خاصة بهم في أفق سنة 2020، و أن تونس خصصت قرابة 300 مليون دينار للمخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة، سيتم صرفها الي غاية 2025 ، وأن الوزارة تطمح الي مزيد دعم هذا المجال.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الجزائر
x
18:00
مالي
السنغال
x
18:00
نيجيريا
تنزانيا
x
18:00
زيمبابوي
المغرب
x
18:30
زامبيا
مصر
x
21:00
غينيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين - أساسي
0
x
00:00
1
كولومبيا
باراجواي
x
21:00
قطر