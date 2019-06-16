الونيسي : تم تخصيص 450 مليون دينار في صندوق التشغيل لدعم المبادرة الخاصة

أكدت وزيرة التكوين المهني والتشغيل سيدة الونيسي عزم الدولة التونسية التوجه للعمل مع الفاعلين في قطاع المبادرة الخاصة وتوجيه التمويل للمشاريع التي تستحق.

واعتبرت الونيسي خلال اشرافها على أشغال ورشة عمل حول "التشغيلية والتجديد وتحت شعار مشروع إبداع للباعثين الشبان التي نظمتها الوكالة الفرنسية للتعاون الفني الدولي" ان آفاق التمويل لبعث المشاريع الخاصة ليس له سقف محدد مسبقا وانه سيقدم حسب المقترحات المقدمة.

وأشارت الونيسي الى انه تم تخصيص 450 مليون دينار في صندوق التشغيل هذه السنة ( 2019)، ستوجه25 بالمائة منها للمبادرة الخاصة الي جانب خطوط تمويل اجنبي في إطار التعاون الدولي، اهمها من فرنسا و المؤسسات المالية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وبينت سيدة الونيسي ان مشروع إبداع يهدف إلى توفير المناخ الملائم للباعثين الشبان في القطاعات المجددة من خلال تأسيس منصة خاصة بهم في أفق سنة 2020، و أن تونس خصصت قرابة 300 مليون دينار للمخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة، سيتم صرفها الي غاية 2025 ، وأن الوزارة تطمح الي مزيد دعم هذا المجال.