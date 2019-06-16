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متحدث المترو يزف بشرى سارة لـ"الطلاب" وذوي الإعاقة بشأن أسعار الاشتراكات في الخط الثالث (فيديو)

الأحد 16/يونيو/2019 - 12:51 ص
متحدث المترو يزف بشرى سارة لـالطلاب وذوي الإعاقة بشأن أسعار الاشتراكات في الخط الثالث (فيديو)
مترو الأنفاق
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داليا الحسين
 
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قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، إن المرحلة الثالثة من المترو تكلف 100 مليار جنيه، حيث بلغت تكلفة 3 محطات جديدة في الخط الثالث للمترو الذي تم افتتاحهم اليوم 6 مليارات جنيه، وهم "ألف مسكن، نادي الشمس، هارون"، مؤكدًا أن جميع محطات وقطارات هذا الخط مراقبة بأحدث الكاميرات.


وأضاف عبدالهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن 21 مليار جنيه تكلفة إنشاء المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأكد أن الخط الأول من محطة حلوان للمرج لم يتم المساس بأسعار تذاكره، مؤكدا أن مترو الأنفاق هو أرخص وسيلة مواصلات داخل القاهرة الكبرى، وأن اشتراكات الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة كما هي دون زيادة.
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