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رواد مواقع التواصل لـ"الخطيب": الشخص المناسب في المكان المناسب

الأحد 16/يونيو/2019 - 12:02 ص
رواد مواقع التواصل لـالخطيب: الشخص المناسب في المكان المناسب
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أسماء فايز
 
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أعرب نشطاء موقع التواصل الاجتماعي عبر " فيس بوك " عن سعادتهم بإعلان تعيين محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي ونجم منتخب مصر السابق، سفيرا لأمم افريقيا 2019 ، فى البطولة التى تقام علي الأراضى المصرية خلال الأيام القادمة من فتره ٢١ يونيو الي ١٩ يوليو.

ويذكر أن محمود الخطيب تم اختياره من صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية، ضمن أفضل ٣٠ لاعبا فى القارة الأفريقية مع حارس مصر السابق عصام الحضرى ، ومحمد أبو تريكة نجم المنتخب والأهلي السابق ، وأيضا الفرعون المصرى محمد صلاح.

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