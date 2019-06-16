القليوبية × 24 ساعة: "رئيس الوزراء يخصص 3 قراريط لإقامة مشروعات خدمية.. وطلاب الثانوية يشكون من صعوبة الاستاتيكا"
الأحد 16/يونيو/2019 - 12:44 ص
محمد نبيل
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شهدت محافظة القليوبية، السبت، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:
- رئيس الوزراء يخصص 3 قراريط لإقامة مشروعات خدمية للقليوبية
وأعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم السبت، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص قطع أراضى بمدينة طوخ بمساحة 3 قيراط و15 سهم لإقامة مشروعات خدمية لأبناء المحافظة من الأراضي المملوكة للدولة.
- طلاب القليوبية: 'الإستاتيكا' صعبة وعايزة تفكير والوقت غير كافي
وأدي طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، القسم العلمي، امتحان مادة الاستاتيكا، وسط تواجد امني مكثف بمحيط كافة اللجان، مؤكدين أن الامتحان كان صعب وبه 18 سؤالا غير مباشرا وأسئلة جديدة وأفكار جديدة، وأن الوقت لم يكفي للإجابة على هذه الأسئلة.
"لرفضها العودة إليه"..عاطل يمزق جسد طليقته بـ"مطواة" في قليوب
ومزق عاطل جسد طليقته بسلاح أبيض بسبب رفضها الرجوع إليه بعد الطلاق، ونقلت المصابة إلى مستشفى قليوب، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
- رئيس الوزراء يخصص 3 قراريط لإقامة مشروعات خدمية للقليوبية
وأعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم السبت، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص قطع أراضى بمدينة طوخ بمساحة 3 قيراط و15 سهم لإقامة مشروعات خدمية لأبناء المحافظة من الأراضي المملوكة للدولة.
- طلاب القليوبية: 'الإستاتيكا' صعبة وعايزة تفكير والوقت غير كافي
وأدي طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، القسم العلمي، امتحان مادة الاستاتيكا، وسط تواجد امني مكثف بمحيط كافة اللجان، مؤكدين أن الامتحان كان صعب وبه 18 سؤالا غير مباشرا وأسئلة جديدة وأفكار جديدة، وأن الوقت لم يكفي للإجابة على هذه الأسئلة.
"لرفضها العودة إليه"..عاطل يمزق جسد طليقته بـ"مطواة" في قليوب
ومزق عاطل جسد طليقته بسلاح أبيض بسبب رفضها الرجوع إليه بعد الطلاق، ونقلت المصابة إلى مستشفى قليوب، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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