"مياه دمياط" تكشف حقيقة وجود وظائف شاغرة

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قال المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إنه لا صحة لما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعى بخصوص توفير فرص عمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط.



وأضاف عسل، أن ما يتم نشره على صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك من وقت لآخر ليس له صحه من الحقيقة لأنه فى حالة طلب الشركة لعاملين جدد فى أى مجال بالشركة يتم النشر فى الجرائد الرسمية وعلى الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط.

