إنها تقترب.. قائد بايرن ميونيخ على أعتاب العودة لدورتموند

أفادت تقارير صحفية ألمانية، اليوم السبت، أنه قد تم الاتفاق بين مسؤولي بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، على إتمام صفقة انتقال ماتس هوميلز من البايرن لدورتموند خلال هذا الصيف.





ومن المقرر أن تتم الصفقة مقابل تحميل دورتموند مبلغ 20 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت أيضاً ماتس هوميلز وافق على تخفيض راتبه الى أقل من 10 مليون يورو سنوياً.



