ناو لايف.. مشاهدة مباراة الارجنتين وكولومبيا في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية بكوبا اميركا 2019 يلا شوت ستار

كوبا أمريكا في نسختها السادسة والأربعين بمباراة الأرجنتين وكولومبيا والتي تبدأ في الواحدة صباحًا بتوقيت مصر يوم الأحد 16 يونيو 2019.





تاريخ مواجهات المنتخبين والمجموعة التي يقع فيها المنتخبين ..





- تاريخ مواجهتهم : تقابل المنتخبان 35 مرة، فازت الأرجنتين في 19 مباراة وتعادلا في 8 مباريات وفازت كولومبيا في 8 مباريات.





- المجموعة : وقع المنتخبان في المجموعة الثانية من البطولة برفقة كلا من باراجواي وقطر.









مباراة الارجنتين وكولومبيا بث مباشر في افتتاح منافسات المجموعة الثانية بكوبا اميركا، يتوقع ان تكون نارية بين منتخبين يسعيان لتحقيق بداية جيدة في كوبا لاسيما منتخب التانغو بقيادة نجمه ليونيل ميسي الباحث عن لقبه الاول في هذه المسابقة القارية.





وتواجه الفريقان سابقا في 31 مناسبة بمختلف البطولات وكانت الغلبة فيها للارجنتين بـ 19 فوزا و6 تعادلات و6 انتصارات لكولومبيا.





البث المباشر لمباراة الارجنتين وكولومبيا الاحد 16 يونيو انطلاقاً من الساعة 1:00 فجرا بتوقيت مكة المكرمة. سيكون حصرياً على MAX 3 و MAX 4.



