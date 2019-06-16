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استشاري صحة نفسية: "تخريب الشباب للممتلكات العامة يعد نوعا من التعبير عن الكبت"

الأحد 16/يونيو/2019 - 12:06 ص
استشاري صحة نفسية: تخريب الشباب للممتلكات العامة يعد نوعا من التعبير عن الكبت
الدكتور وليد هندي - استشاري الصحة النفسية
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، غن تربية الأولاد بعنف، يخلق من أطفالنا جيل يشعر بالكبت، ومجرد خروجهم من بيوتهم يحاولون التعبير عن غضبهم.

وأشار "هندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء السبت، إلى أن كتابة الشباب على الحوائط والكباري وتخريب الممتلكات العامة نوع من التعبير عن الكبت بداخلهم، لافتًا إلى أننا لا نربي أولادنا على الحفاظ على الملكية العامة.

وأضاف، "إحنا مش بنربي أولادنا على تقييم الجمال، منوهًا بأن الحفاظ على الجمال ليس له علاقة بالمستوى الاجتماعي، معتبرا أن المشاهد التي تأتي في الأفلام للأبطال يكتبون على الأسوار أو الشجر أسمائهم جعل الشباب يرون أنه أمر مستساغ..
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