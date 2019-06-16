نشرة حوادث "الفجر": سقوط سيارة نقل.. وتحديد جلسة المُدرسة بتهمة الدعارة.. وقرار المحكمة في محاكمة المعزول
الأحد 16/يونيو/2019 - 12:01 ص
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء"بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الاخبار:
عاجل.. ننشر صور سقوط سيارة نقل من أعلى دائري المرج
18 يونيو.. الحُكم على مُتهم بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي"
عاجل.. قرار المحكمة في محاكمة المعزول و٢٣ آخرين بـ "التخابر مع حماس"
النظر في واقعة مدرسة تستقطب زبائنها عن طريق موقع إباحي لممارسة الجنس لجلسة الأربعاء المقبل
تأجيل طعن "أبوالفتوح" وآخرين بقوائم الكيانات الإرهابية
"أخذ تأر والده".. حبس فران لقتله ابن عمه في الأميرية
هيئة قضايا الدولة تُعيد للدولة 750 فدانا بالقنطرة شرق
بعد فشله في اغتصابها.. طالب ثانوي يقتل أمه بـ4 طعنات في البساتين
مباحث الأموال العامة تضبط 4 مراكز غير مرخصة للعلاج الطبيعي بالمقطم
عاجل.. ننشر صور سقوط سيارة نقل من أعلى دائري المرج
18 يونيو.. الحُكم على مُتهم بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي"
عاجل.. قرار المحكمة في محاكمة المعزول و٢٣ آخرين بـ "التخابر مع حماس"
النظر في واقعة مدرسة تستقطب زبائنها عن طريق موقع إباحي لممارسة الجنس لجلسة الأربعاء المقبل
تأجيل طعن "أبوالفتوح" وآخرين بقوائم الكيانات الإرهابية
"أخذ تأر والده".. حبس فران لقتله ابن عمه في الأميرية
هيئة قضايا الدولة تُعيد للدولة 750 فدانا بالقنطرة شرق
بعد فشله في اغتصابها.. طالب ثانوي يقتل أمه بـ4 طعنات في البساتين
مباحث الأموال العامة تضبط 4 مراكز غير مرخصة للعلاج الطبيعي بالمقطم
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