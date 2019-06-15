ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير الإعلام في صنعاء: وساطات دولية للتوقف عن ضرب المنشآت الحيوية في السعودية والإمارات

السبت 15/يونيو/2019 - 11:37 م
وزير الإعلام في صنعاء: وساطات دولية للتوقف عن ضرب المنشآت الحيوية في السعودية والإمارات
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

كشف وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، ضيف الله الشامي، اليوم السبت، عن مساع دولية لدى جماعة أنصار الله "الحوثيين" لايقاف استهدافها المنشآت الحيوية في السعودية والإمارات، بما فيها المطارات.

وقال الشامي وهو عضو المكتب السياسي في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "مساعي ووساطات دولية كبيرة وعلى رأسها بريطانيا للتوقف عن ضرب المطارات والمنشآت الحيوية في السعودية والإمارات…!!".

وصعدت "أنصار الله"، منذ منتصف مايو المنصرم، عملياتها لاستهداف منشآت حيوية في السعودية، بطائرات مسيرة مفخخة، بدء بمحطتي ضخ النفط الخام في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض في 14 مايو، وقصف مطار نجران في 21 و22 و23 مايو، وشن هجمات مماثلة في 26 مايو و9 يونيو الجاري على مطار جيزان، واستهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في 10 يونيو الجاري.

يذكر أن أنصار الله قصفت مطار أبها الاقليمي بصاروخ مجنح نوع كروز في 12 يونيو، واستهداف مطار أبها بهجمات بطائرات مفخخة في 14 يونيو.

 

Advertisements
المزيد عن: وساطة دولية وزير الإعلام السعودية الامارات استهداف مطار ابها
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الجزائر
x
18:00
مالي
السنغال
x
18:00
نيجيريا
تنزانيا
x
18:00
زيمبابوي
المغرب
x
18:30
زامبيا
مصر
x
21:00
غينيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين - أساسي
0
x
00:00
0
كولومبيا
باراجواي
x
21:00
قطر