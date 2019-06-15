كارمن سليمان في أمسية غنائية بمهرجان الأوبرا الصيفي
السبت 15/يونيو/2019 - 11:32 م
الفجر الفني
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استمرارا لفعاليات المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر تقدم الفنانة كارمن سليمان حفلا في الثامنة مساء الثلاثاء 18 يونيو علي المسرح المكشوف.
يتضمن البرنامج باقة مختارة من مؤلفات الطرب العربى الى بجانب مجموعة متنوعة من اعمالها الخاصة منها حضن دافى ، الليلة ، يا ناسينى انا فاكرك ، انا قد كلامي ، ربنا يخليك لقلبي ، لما تشوفك عيني ، قلبي يدق ، مجنون رسمي ، هاتها فيا ، حاجه مش عجباني ، حاسه بسعادة وغيرها.
يذكر ان كارمن سليمان حاصلة على بكالوريوس الإعلام، اشتهرت منذ اشتراكها في احد برامج اكتشاف المواهب ، وصلت الى المرحلة النهائية وفازت بلقب نجمة العرب ، قدمت العديد من الحفلات الناجحة فى مختلف الاماكن الثقافية فى مصر وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الفئات العمرية.
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