محمد بن سلمان: المملكة لا تريد حرباً في المنطقة
السبت 15/يونيو/2019 - 11:29 م
الفجر السعودي
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أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة.
وقال في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الأحد: "إننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية".
وقال في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الأحد: "إننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية".
وكتب رئيس تحرير "الشرق الأوسط" غسان شربل، اليوم السبت، أن الصحيفة ستنشر، غدا الأحد، حوارا شاملا مع ولي العهد السعودي.
وكتب عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قال فيها: "غدا في الشرق الأوسط حوار شامل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".
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