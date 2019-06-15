حسن الرداد: الزوجة 18 مسلسل اجتماعى وإيمي سعيدة بالعمل

قال النجم حسن الرداد خلال حلوله ضيفاً مع الاعلامى د. عمرو الليثى بواحد من الناس على النهار، إن إيمى كانت سعيدة بمسلسل الزوجة 18 وكانت تشجعنى وتحفزنى وكنت اتناقش معاها في أحداث المسلسل.





وأضاف "الرداد" أن شهر رمضان هو الموسم الأهم في الدراما، وإن كنت اهتم بظهور مسلسل الزوجة 18 فى شكل اجتماعى وخفيف وليس كوميدى فقط ويقدم نماذج متنوعة.





وهناك أعمال أخرى لـ إيمى ودنيا سمير غانم، وكنت سعيد بأعمالهم ولا توجد أي مشكلة فى ذلك والنجاح يسعد الجميع والمنافسة خلال شهر رمضان ترتقى بالأعمال.



