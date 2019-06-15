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التعادل السلبي يحسم موقعة فنزويلا وبيرو بكوبا أمريكا

السبت 15/يونيو/2019 - 11:27 م
التعادل السلبي يحسم موقعة فنزويلا وبيرو بكوبا أمريكا
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وكالات
 
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خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت منتخب فنزويلا بنظيره منتخب بيرو اليوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة بالبرازيل.

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين.

وشهدت المباراة طرد لويس ديل بينو لاعب منتخب فنزويلا في الدقيقة 75.

وبهذا التعادل تقاسم المنتخبان المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة خلف المنتخب البرازيلي والذي تغلب على منتخب بوليفيا 3 / صفر مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) في المباراة الافتتاحية.

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