مانشستر يونايتد يقترب من تدعيم خط وسط الفريق بصفقة كبرى
السبت 15/يونيو/2019 - 10:30 م
عمر عبدالعزيز
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أكدت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزي، أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف تدعيم خط وسط الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "HLN" البلجيكية، فإن مانشستر يونايتد قام بالإتصال بـ النجم البلجيكي يوري تيليمانس، متوسط ميدان ليستر سيتي مجددًا، ويأمل ليستر يأمل في حسم الصفقة مع موناكو الفرنسي.
وأوضحت التقارير أن المدرب أولي جونار سولشاير معجب باللاعب، ومان يونايتد على تواصل مع ممثلي اللاعب، ومن ثم فإنه لن يعود تيليمانس لموناكو (ناديه الأم)، أما عن توتنهام هوتسبير فإن لديه أولويات أخرى.
وهذه هي أبرز المعومات عن تيليمانس:
• 22 سنة
• مرتبط بعقد مع موناكو & أُعير لـ ليستر سيتي الموسم الماضي.
• يجيد اللعب في مركزي خط الوسط المتأخر والمتقدم.
• يجيد اللعب بالقدمين.
• يجيد الكرات الثابتة.
• المبلغ المطلوب من موناكو لبيع اللاعب: ٤٠ مليون جنيه استرليني.
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