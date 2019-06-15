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"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)

السبت 15/يونيو/2019 - 10:29 م
وسط البلد تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان الأوبرا الصيفي (صور)
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سعد نبيل
 
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أحيا فريق "وسط البلد"، حفله الغنائي المنظم على خشبة المسرح المكشوف بدار الاوبرا المصرية، ضمن سلسلة حفلات مهرجان "الأوبرا الصيفي"، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق الفريق.



وتألق الفريق في غناء مجموعة من ألمع أغاني ألبوهم الجديد، منها "بنطلونى الجينز"، مثل "القاسية" و"عينيكى المسكرات واختلافنا المؤتلف".



واستكملت "وسط البلد"، وصله الفرح والسعادة التي سادت بين الجمهور، بغناء باقة من أغانيهم القديمة التى علقت فى أذهان محبيهم منها، "وسط البلد، انتيكه، هيلاهوب، عم مينا، مجنون ،اتكلمى"، وغيرها.



يذكرأن فريق "وسط البلد" من أشهر فرق الأندرجراوند وهو مكون من سبعة أعضاء، ونجحوا بشكل كبير وملحوظ وأصبح لهم قاعدة جماهيرية بعد تقديمهم نوع جديد من الموسيقى العربية.

"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
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