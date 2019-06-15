الأردن: 2948 مليون دولار الدخل السياحي وحوالات المغتربين في 4 أشهر

كشفت بيانات البنك المركزي الأردني أن الدخل السياحي، ارتفع لنهاية أبريل من العام الحالي بنسبة 6.1 % إلى 1746 مليون دولار (1236 مليون دينار) مقارنة مع 1645 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بتراء".





وبحسب بيان للبنك اليوم السبت، ارتفعت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 1.6 % لنهاية أبريل من العام الحالي إلى 1202 مليون دولار (851 مليون دينار)، مقارنة مع 1182 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.





يذكر أن الدخل السياحي وحوالات المغتربين، إلى جانب الصادرات الوطنية، أهم مكونات الحساب الجاري، ويشكلان دعما لميزان المدفوعات ويعززان احتياطات المملكة من العملات الأجنبية.