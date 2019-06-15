ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ما حقيقة تأثر مريض البهاق بدرجة الحرارة العالية فى فصل الصيف؟ حسن الفكهاني يُجيب

السبت 15/يونيو/2019 - 10:15 م
ما حقيقة تأثر مريض البهاق بدرجة الحرارة العالية فى فصل الصيف؟ حسن الفكهاني يُجيب
الدكتور حسن الفكهاني
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يعد مرض البُهاق أحد الأمراض التى يُمكن أن يُصاب بها العديد من الأشخاص نتيجة إلى العديد من الأسباب التي لا تنتهي، والتي يصُعب التعامل معها أو إغفالها، الأمر الذي يحتاج إلى نوع خاص من الرعاية والعناية وإتباع بعض العديد من الإرشادات الطبية التي تضمن سلامة المريض ولكن تبقى بعض الأسئلة التي يرغب البعض ايضاً معرفتها خاصة خلال فصل الصيف والتعرض إلى أشعة الشمس الشديدة وهي هل يتأثر مريض البهاق بدرجة الحرارة العالية فى فصل الصيف؟

يُشير الدكتور حسن الفكهاني الأستاذ المساعد للأمراض الجلدية والتناسلية بجامعة المنيا، إلى أنه لا يتأثر مريض البُهاق بدرجة الحرارة العالية فى فصل الصيف ولكن يتأثر بأشعة الشمس، و ذلك ليس خلال الصيف فقط ولكن خلال الشتاء ايضاً فالشمس ليست حرارة فقط ولكنها أشعة تحمل الكثير من الأشعة المُفيدة والقليل من الأشعة الضارة ولذلك ننصح مريض البُهاق بعدم التعرض إلى أشعة الشمس بداية من الساعة العاشرة صباحاً وحتي الثالثة عصراً.

وتابع الأستاذ المساعد للأمراض الجلدية والتناسلية بجامعة المنيا، أنه من المُفضل ظهور مريض البُهاق بعد الساعة الثالثة عصراً وحتي باقي اليوم.
Advertisements
المزيد عن: درجة الحرارة العالية حسن الفكهاني الدكتور حسن الفكهاني البهاق الامراض الجلدية والتناسلية الارشادات الطبية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
غانا
0
x
15:30
0
جنوب أفريقيا
أوغندا
1
x
14:30
0
ساحل العاج
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
3
x
02:30
0
بوليفيا
فنزويلا
0
x
21:00
0
بيرو
الأرجنتين
-
x
00:00
-
كولومبيا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوكرانيا
3
x
18:00
1
كوريا الجنوبية