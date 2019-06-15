ما حقيقة تأثر مريض البهاق بدرجة الحرارة العالية فى فصل الصيف؟ حسن الفكهاني يُجيب
السبت 15/يونيو/2019 - 10:15 م
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يعد مرض البُهاق أحد الأمراض التى يُمكن أن يُصاب بها العديد من الأشخاص نتيجة إلى العديد من الأسباب التي لا تنتهي، والتي يصُعب التعامل معها أو إغفالها، الأمر الذي يحتاج إلى نوع خاص من الرعاية والعناية وإتباع بعض العديد من الإرشادات الطبية التي تضمن سلامة المريض ولكن تبقى بعض الأسئلة التي يرغب البعض ايضاً معرفتها خاصة خلال فصل الصيف والتعرض إلى أشعة الشمس الشديدة وهي هل يتأثر مريض البهاق بدرجة الحرارة العالية فى فصل الصيف؟
يُشير الدكتور حسن الفكهاني الأستاذ المساعد للأمراض الجلدية والتناسلية بجامعة المنيا، إلى أنه لا يتأثر مريض البُهاق بدرجة الحرارة العالية فى فصل الصيف ولكن يتأثر بأشعة الشمس، و ذلك ليس خلال الصيف فقط ولكن خلال الشتاء ايضاً فالشمس ليست حرارة فقط ولكنها أشعة تحمل الكثير من الأشعة المُفيدة والقليل من الأشعة الضارة ولذلك ننصح مريض البُهاق بعدم التعرض إلى أشعة الشمس بداية من الساعة العاشرة صباحاً وحتي الثالثة عصراً.
وتابع الأستاذ المساعد للأمراض الجلدية والتناسلية بجامعة المنيا، أنه من المُفضل ظهور مريض البُهاق بعد الساعة الثالثة عصراً وحتي باقي اليوم.
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