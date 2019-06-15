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بالصور.. لفتة انسانية رائعة من رئيس نادي النجم تجاه حارس الإفريقي

السبت 15/يونيو/2019 - 10:16 م
بالصور.. لفتة انسانية رائعة من رئيس نادي النجم تجاه حارس الإفريقي
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حسن شحاتة
 
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حرص رضا شرف الدين، رئيس النجم الساحلي التونسي،على زياراة أيمن جاب الله حارس الإفريقي في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.


وكان جاب الله قد تعرض للإصابة قبل نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه أمام النجم الساحلي، غادر على أثرها ملعب المباراة.


والجدير بالذكر أن مباراة النجم والإفريقي، إنتهت بفوز الفريق الساحلي بهدفين دون مقابل، تحت قيادة تحكيمية للمصري محمود معروف.



بالصور.. لفتة انسانية رائعة من رئيس نادي النجم تجاه حارس الإفريقي
بالصور.. لفتة انسانية رائعة من رئيس نادي النجم تجاه حارس الإفريقي
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