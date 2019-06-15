صفقة كبيرة يحددها برشلونة ولكن يتبقى رغبة اللاعب

أشار تقرير ألماني، اليوم السبت، أن برشلونة قريب من اتمام صفقة نجم بايرن ميونخ الى صفوف الفريق الكتالوني، في الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن هناك عقبتان تفصلان التعاقد.





وولما أفادت به الصحيفة الألمانية "شبورت"، فإن البرسا في اجتياح ظهير أيسر بارز بجانب جوردي ألبا الذي يوجد بمفرده في "الكامب نو".





وتابعت أنه يوجد عدد من اللاعبين المرشحين لدعم مركز الطهير الأيسر في برشلونة وأبرزهم ظهير بوروسيا دورتموند،رافائيل جيريرو.





وأختتمت الصحيفة أن يوجد عقبتان أمام الفريق الكتالوني لانهاء صفقة ديفيد ألابا، وهي معرفة موقف اللاعب من الرحيل عن بايرن ميونخ في المركاتو الحالي، بالإضافة إلى أن قيمة التعاقد قد تصل إلى 60 مليون يورو كسعر مبدأي.



