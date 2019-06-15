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الحكم بالسجن والغرامة على سعوديين لاتهام شاعر كويتي بسرقة قصيدة

السبت 15/يونيو/2019 - 10:06 م
الحكم بالسجن والغرامة على سعوديين لاتهام شاعر كويتي بسرقة قصيدة
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الفجر السعودي
 
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حكمت المحكمة الجزائية في الرياض، اليوم السبت، حكمًا نهائيا بالسجن والغرامة والاعتذار على مواطنين؛ على خلفية اتهامهما شاعرًا كويتيًا بسرقة قصيدة.

وكان الشاعر الكويتي رفع دعوى قضائية ضد سعوديين حاولا تجريده من قصيدته واتهماه بسرقتها، وقاما بالتشهير به في مواقع التواصل الاجتماعي وتشويه تاريخه الشعري والأدبي.

وفي هذا الصدد تمت إدانت المدعى عليهما وإساءتهما للمدعي، و حكمت بحبس كل واحد منهما 30 يومًا مع وقف التنفيذ وتغريم كل واحد منهما 5 آلاف ريال للحق العام، بالإضافة إلى تغريم الأول مبلغ 15 ألفًا والثاني مبلغ 10 آلاف ريال تعويضًا للمدعي بالحق الخاص، مع إلزامهما بكتابة اعتذار في حساب كل منهما بموقع التواصل ” تويتر ” مع تثبيته لمدة سبعة أيام.

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