أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. الريال يقرر التخلص من نجم الفريق نهائيا وبيريز مصمم على ضم صفقة القرن في الميركاتو

شهد ريال مدريد اليوم السبت الموافق 15 يونيو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها طلب بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الرحيل إلى الملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- نافاس يحدد شرطين للرحيل عن مدريد

أبدى كيلور نافاس حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، ترحيبه بالرحيل عن السانتياجو بيرنابيو بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد نافاس، أنه إذا رغب ريال مدريد التخلي عن خدماته، لن يمانع ذلك بالموسم الجديد.

وحدد الحارس، شرطين للرحيل وهم: الحصول على جميع مستحقاته المتأخرة لدى النادي، بالإضافة إلى عدم حصول النادي على أي مبالغ مادية نظير رحيله إلى أي نادي مطالبًا الرحيل مجانًا.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي، سيكون وجهة اللاعب لتعويض رحيل الإيطالي بوفون، بالموسم المقبل.





- 200 مليون يورو أرباح.. تنقذ ريال مدريد من أزمة اللعب المالى النظيف بعد التعاقد مع هازارد ويوفيتش

تعاقد ريال مدريد الإسبانى خلال الإنتقالات الصيفية الحالية مع 6 لاعبين وهم إيدين هازارد من نادى تشيلسي الإنجليزي ومهاجم إينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش وأيضاً الظهير الأيسر لفريق ليون الفرنسي فيرلاند ميندى ومدافع بورتو البرتغالى ميليتاو واللاتب الشاب اليابانى تاكيفوسا كوبو بالإضافة للاعب رودريجو، لتدعيم الفريق خلال الموسم القادم بعد الأداء السئ الذى ظهر عليه الفريق خلال الموسم السابق والخروج خالى الوفاض دون بطولات.

ويحاول ريال مدريد وإدارته برئاسة فلورنتينو بيريز عنل موازنه جيذة حتى لا يقع تحت طائلة اللعب المالى النظيف، بعدما وصلت تعاقداته لحوالى 300 مليون يورو، ويحتاج لبيع عدد من اللاعبين من أجل تحقيق أرباح للملكى.

ويعد أبرز اللاعبين الذى بسعى ريال مدريد لبيعهم خلال الصيف الحالى والإستفادة المالية من بيعهم هم 3 لاعبين :" الويلزى جاريث بيل والكرواتى ماتيو كوفاستش والكولومبي خاميس رودريجيز، لتوفير 200 مليون يورو.

ويذكر أن خاميس دخل فى مفاوضات جادة مع نابولى الإيطالى ليلعب تحت قيادة مدربه السابق كارلو أنشيلوتى بينما بيل يرفض الرحيل ويطلب الإيتقرار مع الفريق بينما كوفاستش لم يتحدد موقفه حتى الأن.





- من الأفضل جريزمان أم هازارد ؟

تبحث إدارتى برشلونة وريال مدريد عن دعم الفريق الأول للنادى، خلال الفترة الحالية بصفقات قوية من أجل الموسم المقبل.

وكان ريال مدريد قد أعلن عن التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد من نادى تشيلسي الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو ومتغيرات قد تبلغ 40 مليون يورو لتصل قيمة الصفقة ل 140 مليون يورو.

وتبحث إدارة برشلونة أيضاً عن وضع الرتوش الأخيرة لإنتقال النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الذى أعلن رحيله عن صفوف أتليتكو مدريد الإسبانى، وتريد إدارة البارسا تفعيل الشرط الجزائى لجريزمان يوم 1 يوليو المقبل والذى تبلغ قيمته 120 مليون يورو.

وتتحدث الصحف الإسبانية عن التشابه بين صفقة هازارد وصفقة جريزمان.

وكان هازارد قد سجل مع تشيلسي خلال 7 أعوام قضاها مع الفريق 110 هدف وصنع 92 هدف بينما جريزمان خلال 5 سنوات قضاها مع الروخى بلانكوس سجل 131 هدف وصنع 60 هدف.





- الملكي يطمح في صفقة القرن

يحلم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بالتعاقد مع الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان وذلك خلال الفترة المقبلة فهي بمثابة "صفقة القرن".

وقالت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن نادى باريس سان جيرمان قد أبعد مديره الرياضى انتيرو هنريكى وسيعود البرازيلى ليوناردو.

ويعد هذا التغيير بمثابة تجديد لآمال ريال مدريد في الحصول على خدمات كيليان مبابي هذا الصيف بعد أن صرف "بيريز" النظر عن فكرة التعاقد مع نيمار دا سيلفا.

وقالت الصحيفة الإسبانية، أن الفرنسي الشاب كان لديه علاقة قوية مع انتيرو هنريكي ورحيله يعتبر صدمة للفرنسي ويقربه من الرحيل إلى ريال مدريد.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي لا يشعران بالسعادة في صفوف باريس سان جيرمان.





- بوجبا يتمسك بالانتقال إلى ريال مدريد

تمسك الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل البريطانية" ، أن بوجبا مازال يضغط على إدارة ناديه للسماح له بالرحيل، خلال الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن يونايتد يرفض رحيل نجمه عن الأولد ترافورد، لرغبة سولشكاير المدير الفني في الإبقاء على نجومه، بالموسم الجديد.

وكان ريال مدريد تقدم بعرض رسمي إلى يونايتد، للحصول على خدمات اللاعب مقابل 15 مليون باوند.





- يوفيتش يكشف عن حلمه الأكبر مع ريال مدريد.. ويتغزل في بنزيما

أكد الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الإسباني، أنه يريد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة الفريق الملكي الموسم المقبل.

وعن كيف قضي يومه الأول كمدريدي قال يوفيتش :" إنه شعور رائع، أشعر بسعادة غامرة لأن أكون جزءًا من أكبر نادٍ في العالم ويسعدني جدًا أن أرتدي قميص ريال مدريد".

وتحدث نجم الملكي عن زميله في الفريق بنزيما قائلًا :"إنه بلا شك أحد أفضل مهاجمي العقد، عندما وقع لريال مدريد، كان عمري 11 عامًا، لقد رأيت العديد من أهدافه ومبارياته ، آمل أن أتعلم منه".





- ريال مدريد يقرر التخلص من نجم الفريق نهائيا

أوضحت بعض التقارير اليوم السبت، أن ريال مدريد الاسباني مستعد للتفاوض في العروض المقدمة للاعب لوكاس فاسكيز، بعد أداءه المتواضع في الموسم المنصرم .

وتبعاً لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لوكاس متواجد في قائمة الراحلين عن صفوف المرينجي هذا الموسم، وتعاقد النادي الملكي مع النجم البلجيكي إيدين هازارد والفرنسي ميندي ظهير أيسر ميندي، وضع اللاعب في موقف سيء للغاية، رغم محاولاته المتكررة الإعلان عن رغبته في البقاء في ملعب سنتياجو بيرنابيو وعد اللعب في مكان اخر.

كما وصرح فاسكيز من قبل قائلاً : " حتى الان لم أتكلم عن مستقبلي في مدريد، لكنني أريد الاستمرار مع الفريق فانا أملك عقداً بصحبة الفريق وأريد الالتزام به،وأنا أعشق ريال مدريد واتمنى البقاء هنا لأطول مدة ممكنة .

وانهى لاعب الريال حديثه : " لا أحد يعلم المستقبل، وانا أملك عقداً حتى عام 2021 في الوقت الحالي وأريد الالتزام به حتى نهاية المدة لكن كل شيء متوقف حتى فترة الانتقالات الصيفية القادمة ".





- رحيل مدير باريس سان جيرمان يحمل بشرى سارة لجماهير ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن خروج المُدير الرياضي أنتيرو هنريكي من باريس سان جيرمان الفرنسي في مصلحة نادي ريال مدريد الإسباني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديفنسا سينترال" الإسبانية، فإن مبابي كان قريب جداً من الراحل هنريكي، واللاعب لا يفهم قرار خروجه.

وتؤكد المصادر الفرنسية أن مبابي وكذلك نيمار جونيور دا سيلفا غير سعداء بهذا القرار أبداً، وهذا الشيء يأتي في الوقت المناسب لريال مدريد، حيث أن والد مبابي يُريد خروج مبابي من باريس هذا الصيف.





- ريال مدريد يستعد للتضحية بنجمي الفريق هذا الصيف

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني بدأ يسمع عروضاً لبيع كلاً من لوكاس فاسكيز ويُفكر بإعارة الشاب إبراهيم دياز، وذلك بعد اتمام بعض الصفقات حيث صار الفريق يُريد بداية عملية البيع.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه قبل أسابيع أخبرناكم أن ريال مدريد بدأ بالفعل السماع لعروض لبيع إيسكو وأن مارسيلو لديه حرية الاختيار في البقاء أو الخروج، الان، أتى الدور على لوكاس فاسكيز، لاعب لديه احترام من الجمهور وزيدان ولكن النادي بدأ يُفكر ببيعه.

الجدير بالذكر أن وصول إيدين هازارد ورودريجو جوس سيجعل لوكاس فاسكيز بدون فرصة للعب في ريال مدريد، على الرغم من ذلك اللاعب سعيد ولا يُريد الخروج.

لوكاس فاسكيز عاد إلى ريال مدريد عام 2015 مع رافا بينيتيز وخلال أربعة مواسم لعب خلالها في ريال مدريد أصبح لاعباً مهماً في الكثير من الأوقات خاصةً تحت قيادة زيدان، الالعب لعب 182 مُباراة وسجل 21 هدف.

بينما قضية إبراهيم دياز مُختلفة، فاللاعب فاجئ زيدان بمستواه ولكن زيدان رفقة الإدارة يعتقدون ان إعارته ومشاركته بعدد كبير من المباريات أفضل له. ريال مدريد يعتمد عليه ولن يُفكر أبداً ببيعه.





- مفاجأة صفقة الريال الجديدة لجماهير الملكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرازيلي رودريجو جوس، لاعب فريق ريال مدريد الجديد، سوف يتحدث بالإسبانية عند تقديمه إلى جماهير النادي الملكي.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن رودريجو يضفي شعورًا بالنضج من غير الشائع بين لاعبي كرة القدم في سنه (18 عامًا).

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن النجم البرازيلي وعائلته يتعلمون اللغة الإسبانية منذ توصل ريال مدريد لاتفاق بشأن ضمه في العام الماضي.

وأشارت ماركا إلى أن أسرة رودريجو تشارك في حياته المهنية بشكل كبير، وهو ما ساعده على اتخاذ الخطوة التالية في مسيرته.

ويبدو أن رودريجو مستعد الأن للتعامل مع صيف مزدحم في ريال مدريد، ولكنه يمكنه اللعب بين الفريق الأول والكاستيا، بمجرد بداية الموسم.





مدافع ريال مدريد يكشف عن ناديه الجديد