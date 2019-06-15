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عمرو أديب: قطر علمت أوروبا "الشمال"

السبت 15/يونيو/2019 - 10:21 م
عمرو أديب: قطر علمت أوروبا الشمال
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن محكمة فرنسية حكمت ببراءة "عرب سات" من القرصنة على "بي إن سبورت" القطرية.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن قناة الجزيرة لم تعترف بحكم المحكمة الفرنسية، كاشفا أن رئيس مجلس إدارة "بي إن سبورت" متهم بدفع أموال للحصول على بث كأس العالم، مضيفا: "قطر علمت أوروبا الشمال".

وأضاف أنه ليس هناك فساد في أوروبا إلا وستجد ورائه قطر، متابعا: "قطر مبتكسبش حاجة بحق.. وبتشيع في الأرض فسادًا".
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