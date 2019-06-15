ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد.. لحظة زيارة الرئيس السيسي للمنتخب الوطني باستاد الدفاع الجوي

السبت 15/يونيو/2019 - 09:56 م
شاهد.. لحظة زيارة الرئيس السيسي للمنتخب الوطني باستاد الدفاع الجوي
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة المنتخب الوطني لكرة القدم خلال تدريباته بإستاد الدفاع الجوي، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس التقى بأعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستستضيفها مصر انطلاقاً من شهر يونيو الجاري، حيث أعرب سيادته خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة، مؤكداً ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ومطالباً جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.

كما شدد الرئيس على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللاعبين توجهوا خلال اللقاء بالشكر والتقدير للرئيس لحرص سيادته على زيارة المنتخب قبل خوض فعاليات بطولة الأمم الأفريقية، معاهدين السيد الرئيس على بذل أقصى جهد لإدخال الفرحة في قلوب ملايين المصريين.

وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس قام كذلك بجولة تفقدية للمنشآت والتجهيزات بإستاد الدفاع الجوي للوقوف على الترتيبات النهائية لأعمال رفع الكفاءة التي جرى تنفيذها بالإستاد لاستضافة عدد من مباريات كأس الأمم، حيث أعرب الرئيس عن تطلعه لأن تكون البطولة دفعة إيجابية للرياضة المصرية ككل، وكرة القدم بشكلٍ خاص، بفضل ما تم تطويره من بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
غانا
0
x
15:30
0
جنوب أفريقيا
أوغندا
1
x
14:30
0
ساحل العاج
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
3
x
02:30
0
بوليفيا
فنزويلا
0
x
21:00
0
بيرو
الأرجنتين
-
x
00:00
-
كولومبيا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوكرانيا
3
x
18:00
1
كوريا الجنوبية