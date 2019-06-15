القومي للمرأة عن مواجهة ختان الإناث: "الناس بتفتكرنا بنهدم الدين"

قالت صفاء حبيب، مدير العلاقات العامة بالمجلس القومي للمرأة، إنهم أطلقوا حملات توعية بخطورة ختان الإناث على مستوى كل المحافظات عدا محافظة مطروح.





وأشارت "حبيب"، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، مساء السبت، إلى أن محافظة مطروح لا ترتكب فيها عملية ختان الإناث، ولا تحتاج إلى توعية بخطورة تلك العملية.



