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أول تعليق لـ حفيد الشعراوي بعد الهجوم الشديد على إمام الدعاة

السبت 15/يونيو/2019 - 10:04 م
أول تعليق لـ حفيد الشعراوي بعد الهجوم الشديد على إمام الدعاة
الشعراوي
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كساب أحمد
 
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قال محمد عبدالرحيم الشعراوي، الحفيد الأكبر للشيخ محمد متولي الشعراوي، إن إمام الدعاة كان يمثل الدين في ظاهره وباطنه، وكان يطبق الدين في كل تصرفاته سواء في معاملته للضيوف أو مع أهله وأصدقائه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن "الشعراوي" كان دائم الترحال والسفر، وكان حريصًا على التواصل مع أقاربه، وكان يمثل بالنسبه له الأب والجد في آن واحد، لافتَا إلى أن "الشعراوي" قام بإنشاء العديد من المشروعات في بلدته، وكان لديه نيه لإنشاء فرع لجامعة الأزهر في بلدته، ولكن القدر لم يسعفه.

وكان الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى هاجم الشيخ محمد متولي الشعراوي، ونشر «عيسى» عبر «تويتر» غلاف كتابه «أفكار مهددة بالقتل» الصادر عام 1994، معقبا: «هذا بعض مما كتبته ونشرته عن الشيخ الشعراوي عام 1994 على عينه وفي عز شهرته ونجوميته وسلطته الجماهيرية».
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