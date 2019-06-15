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أسطورة ليفربول يصدم محمد صلاح بتصريح مثير

السبت 15/يونيو/2019 - 09:51 م
أسطورة ليفربول يصدم محمد صلاح بتصريح مثير
محمد صلاح وفان دايك
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مصطفى صابر
 
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صرح نجم ليفربول السابق، جيمي كاراجر أن نجم نادي برشلونة ليونيل ميسي هو المرشح الأبرز للفوز بأفضل لاعب في العالم لعام 2019" الكرة الذهبية".

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو " قال أسطورة ليفربول :"رأيت أن فان دايك مدافع ليفربول يتفوق على ميسي في سوق المراهنات لحصد لقب الأفضل، لكن من الصعب فوز مدافع بجائزة الكرة الذهبية.

وتابع "فابيو كانافار فاز بها بعد  بحصد لقب كأس العالم  2006، أعتقد أن فيرجيل فان ديك تطور كثيرًا هذا الموسم مع ليفربول، كان موسمًا رائعًا له، لكن يجب الفوز بأشياء كبيرة فردية وجماعية".

وأكمل جيمي "في أول هذا الموسم تحدثنا كثيرًا عن راموس وبيكيه، ليس بالضرورة يكون أدائهما أفضل من فيرجيل، لكنهما توجا بالألقاب مع فرقهم".

وأنهى كاراجر حديثه قائلاً "المدافع الهولندي فان ديك قدم نفسه، لكن الكرة الذهبية ستذهب الى الارجنتيني ليونيل ميسي".

يذكر أن فيرجيل فان ديك، قاد فريقه ليفربول للحصد بلقب دوري أبطال أوروبا، واحتلال مركز الوصيف في الدوري الانجليزي خلف مانشستر سيتي.

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