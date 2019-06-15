خاص.. عضو اللجنة الأولمبية يكشف قانونية انتخابات الزمالك التكميلية

كشف يحيي دعبس عضو اللجنة الأوليمبية المصرية عن مدى قانونية الانتخابات التي دعا إليها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اليوم على 4 مقاعد تشمل 3 أعضاء لمجلس الإدارة وأمين صندوق.





وتابع دعبس في تصريحات خاصة "لا يجوز إقامة انتخابات على أعضاء مجلس الإدارة من الأساس، لائحة الزمالك الجديدة التي تم اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية تتضمن ضرورة الإبقاء على مجلس الإدارة بنفس قوامه وشكله حتى نهاية الفترة الانتخابية وعدم جواز زيادة أي عضو".





وواصل "عضوية عبدالله جورج سليمة ولا يجوز شطبها إلا بموافقة الجمعية العمومية بما يعني عدم إمكانية إقامة انتخابات على عضو جديد بدلًا منه".



