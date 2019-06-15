شاهد.. أحمد مكي بـ"لوك" جديد في أحدث ظهور له (صورة)
السبت 15/يونيو/2019 - 09:42 م
الفجر الفني
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بعد أن أثار الممثل المصري أحمد مكي، موجة من التساؤلات بسبب اللوك الجديد الذي اعتمده وأطل به على متابعيه عبر مواقع التواصل والذي ظهر فيه بلحية طويلة وشاربين، عاد ونشر من جديد صورة يجلس فيها على كرسي ووضع "رجل على رجل" وظهر فيها بوزن أقل.
الأمر الذي دفع بالعديد من المتابعين إلى طرح علامات استفهام جديدة للتساؤل "هل له علاقة بعمل فني جديد".
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