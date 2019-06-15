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أحمد موسى لسكان مصر الجديدة: "سيب عربيتك واركب المترو"

السبت 15/يونيو/2019 - 09:44 م
أحمد موسى لسكان مصر الجديدة: سيب عربيتك واركب المترو
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تكلفة الخط الثالث بالمترو، مشيرًا إلى أنها تصل إلى 97 مليار جنيه، ولذلك تم رفع أسعار تذاكر المترو، معلًقا: "هنجيب منين!".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت إن تكلفة إنشاء 3 محطات جديدة 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن زيادات أسعار المترو لا علاقة له بالتكلفة المرتفعة.

وأشار إلى أن الخط الثالث للمترو يخدم بطولة الأمم الأفريقية؛ لأنه يوصل المشجعين إلى ستاد القاهرة، موضحًا أن محطات مترو الأنفاق مجهزة على أعلى مستوى وبها مصاعد كهربائية وماكينات صرف التذاكر بطريقة آلية دون تدخل بشري.

 ووجه رسالة لسكان مصر الجديدة قائلا: "سيب عربيتك واركب المترو .. وفر وريح دماغك".
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