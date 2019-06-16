نشرة أخبار منتصف الليل.. اعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها جنوب غرب السعودية

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، سفير السعودية بالقاهرة يدشن مبادرة "نخلة السلام من بلد السلام"، وسقوط سيارة "جامبو" على المارة بدائري المرج ووقوع قتلى ومصابين.

سقوط سيارة "جامبو" على المارة بدائري المرج ووقوع قتلى ومصابين

وقع حادث انقلاب سيارة جامبو من أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المرج، على المارة، مما أدى إلى مصرع شخصين، وأصيب 6 آخرين.

سفير السعودية بالقاهرة يدشن مبادرة "نخلة السلام من بلد السلام"

دشن سفير السعودية بالقاهرة، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلى اليوم، مبادرة صاحب السمو الملكى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم تحت شعار "نخلة السلام من بلد السلام"، وذلك بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال.

وزيرة الصحة تتوجه لبورسعيد لمتابعة تسلُّم المنشآت الطبية لمنظومة التأمين الصحي الجديد

توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة بورسعيد في زيارة تستغرق يومين، لمتابعة تسلّم المنشآت الطبية والتي تم الانتهاء منها، وفقًا لأعلى معايير الجودة، إضافةً إلى متابعة التجهيزات الطبية وغير الطبية الجارية لعددٍ من المنشآت الطبية بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

إيران تستدعي السفير البريطاني لدى طهران

أفادت فضائية "العربية عاجل" نقلاً عن رويترز، أن إيران تستدعي السفير البريطاني في طهران والسبب غير واضح.

كاتدرائية نوتردام تقيم أول قداس بعد الكارثة

تقيم كاتدرائية "نوترادام" الشهيرة، اليوم السبت، أول قداس منذ كارثة الحريق، الذي دمر جزء كبير منها وتسبب في انهيار البرج الخشبي التاريخي، في أبريل الماضي.

اعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها جنوب غرب السعودية

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية صاروخا باليستيا في سماء أبها، وفقا لما أوردته قناة العربية في نبأ عاجل.