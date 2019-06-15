زوج البريطانية المحتجزة في إيران يدعم موقفها بالامتناع عن الطعام

أشار زوج الموظفة البريطانية من أصل إيراني نازانين زغاري راتكليف، المحتجزة في سجن بطهران، إلى أنه سيدعم موقفها بالامتناع عن الطعام هو أيضا خارج مقر السفارة الإيرانية في لندن، وفقا لرويترز.

واعتقلت موظفة الإغاثة، وهي مديرة مشروع في مؤسسة تومسون رويترز، في أبريل نيسان 2016 في مطار بالعاصمة طهران عندما كانت في طريق عودتها إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة عائلية.

وحكم عليها بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران، وهي تهمة نفتها عائلتها والمؤسسة، وهي منظمة خيرية تعمل بشكل مستقل عن تومسون رويترز ووكالة رويترز للأنباء.

وقال زوجها ريتشارد في بيان: "اليوم تلقيت مكالمة هاتفية من نازانين من السجن. لقد أبلغت الجهات القضائية بأنها بدأت إضرابا جديدا عن الطعام… احتجاجا على استمرار احتجازها ظلما".

وكرر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت اليوم السبت مطالبات بلاده لطهران بالإفراج عنها.