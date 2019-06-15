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برشلونة يستهدف ضم نجم بوروسيا دورتموند

السبت 15/يونيو/2019 - 08:55 م
برشلونة يستهدف ضم نجم بوروسيا دورتموند
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علاء خليف
 
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع البرتغالي رافائيل جيريرو، ظهير بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "سبورت" أن التعاقد مع الدولي البرتغالي لن يكلف النادي الكتالوني أكثر من 25 مليون يورو.

وينتهي عقد جيريرو مع أسود الفيستيفال بنهاية الموسم المقبل، حيث تشير التقارير إلى عدم رغبته في تمديد تعاقده مع النادي الألماني، وذلك يسهل مهمة برشلونة في حسم الصفقة.

و يستطيع "جيريرو" شغل مركز الظهير الأيسر، بالإضافة لقدرته على اللعب كجناح.

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