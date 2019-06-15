سوق الجملة ببئر القصعة : إتلاف أطنان من الخوخ بسبب وفرة المنتوج

أفاد الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري أنه تم إتلاف أطنان من الخوخ اليوم في سوق الجملة ببئر القصعة.

و أكد إتحاد الفلاحة في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، أن اسعار لخوخ انخفضت الى مستوى 300 مليم للكلغ ورغم ذلك الفلاح لم يجد من يشتري منتوجه بسبب الوفرة .

و اعتبر إتحاد الفلاحة أن إتلاف المنتوج سببه القرار ''الإجرامي'' الذي اتخذه عمر الباهي وزير التجارة بغلق أبواب التصدير امام الغلال التونسية ، مشيرا الى أن وزارة التجارة تمنع الفلاح من اخراج منتوجه من سوق الجملة اذا لم يتم بيعه وتفرض عليه القاءه في المزابل.