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سوق الجملة ببئر القصعة : إتلاف أطنان من الخوخ بسبب وفرة المنتوج

السبت 15/يونيو/2019 - 08:52 م
سوق الجملة ببئر القصعة : إتلاف أطنان من الخوخ بسبب وفرة المنتوج
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محمد وليد الجموسي
 
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أفاد الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري أنه تم إتلاف أطنان من الخوخ اليوم في سوق الجملة ببئر القصعة.
و أكد إتحاد الفلاحة في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، أن اسعار لخوخ انخفضت الى مستوى 300 مليم للكلغ ورغم ذلك الفلاح لم يجد من يشتري منتوجه بسبب الوفرة .
و اعتبر إتحاد الفلاحة أن إتلاف المنتوج سببه القرار ''الإجرامي'' الذي اتخذه عمر الباهي وزير التجارة بغلق أبواب التصدير امام الغلال التونسية ، مشيرا الى أن وزارة التجارة تمنع الفلاح من اخراج منتوجه من سوق الجملة اذا لم يتم بيعه وتفرض عليه القاءه في المزابل.
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