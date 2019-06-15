تأسيس الجمعية التونسية للإعلام الرياضي
السبت 15/يونيو/2019 - 08:49 م
محمد وليد الجموسي
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انعقد اليوم المؤتمر التأسيسي للجمعية التونسية للإعلام الرياضي بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وقد تم اختيار الهيئة التأسيسية للجمعية والمتكونة من:
نافع بن عاشور
جمال القاسمي
المكي العوني
وفاء فدو
محمد الهادي بولعابة
خالد شوشان
محمد العبدلي
محمد فليس
مهدي بن عمر
وقد اشرف على المؤتمر اوبي ميتشال نائب رئيس الاتحاد الدولي و رئيس الاتحاد الافريقي للصحفيين الرياضيين ودار بحضور اكثر من 135 صحفيا رياضيا.
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