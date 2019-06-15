ماجد عبد التواب يتوج بكأس منصور الرابعة للجولف

استطاع ماجد عبد التواب ان ينهى البطولة بتسديد 145 ضربة مسجلا ضربة واحدة فوق المعدل ليتوج باللقب ويستقر بكأس ياسين منصور بالقاهرة بعدما قضت سنواتها الثلاث الماضية فى احضان عائلة ابو العلا بالإسكندرية حيث فاز باللقب فى النسختين الاولى والثالثة بطل مصر عيسي ابو العلا الذى تحول إلى عالم المحترفين بينما فاز بها فى النسخة الثانية والده البطل المخضرم عمرو ابو العلا .



