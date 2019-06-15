الخطوط السعودية توضح تفاصيل توقيف طاقم طائرة في تونس
السبت 15/يونيو/2019 - 08:46 م
الفجر السعودي
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فندت شركة الخطوط السعودية الجوية، اليوم السبت، الأنباء المتداولة حول إيقاف طاقم طائرة تابع للمملكة في تونس.
وقالت الشركة في بيان مقتضب: "توضح إدارة الخطوط السعودية في تونس أن أحد ملاحي السعودية تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس، وتؤكد أنها تتابع الحالة الصحية للملاح".
وتابعت: "كما تتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية، بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة، وسيتم توضيح نتائج التحقيقات حال".
ولم تكشف شركة الخطوط السعودية المزيد من التفاصيل حول الواقعة، وسنوافيكم بالتفاصيل.
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