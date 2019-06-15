أحمد موسى: مباراة مصر الأولى في أمم إفريقيا ستعرض في 3000 مركز شباب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مباراة مصر الأولى في أمم إفريقيا ستعرض في 3000 مركز شباب على مستوى محافظات الجمهورية بالإضافة إلى أماكن أخرى.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن نقل المباريات سيكون بأعلى تكنلوجية بث.





وتبدأ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 الجمعة 21 يونيو الجاري بمباراة افتتاحية بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي.





وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر لأول مرة بمشاركة 24 فريقا بعد أن كانت تضم 16 فريق فقط في السنوات السابقة.





ويحصل المنتخب الفائز بلقب البطولة على 4.5 مليون دولار فيما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار، ويتم منح المنتخبات المشاركة في الدور نصف النهائي 2 مليون دولار، والمنتخبات المششاركة في دور الثمانية 800 ألف دولار.





واختارت مصر ستة ملاعب لإقامة مباريات البطولة، حيث تلعب كل مجموعة على أحد تلك الملاعب.



