7 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأرجنتين وكولومبيا اليوم بث مباشر.. مشاهدة مباراة Argentina Messi مباشرة
السبت 15/يونيو/2019 - 09:10 م
أحمد عصام
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يلتقي منتخب الأرجنتين، مع منتخب كولومبيا يوم الأحد 16 يونيو في الساعة 12 صباحاً بتوقيت القاهرة، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.
ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين :-
حراسة المرمى : ارماني.
خط الدفاع : سرافيا - اوتاميندي - اكوينا - جيرمان بيزيلا.
خط الوسط : باريديس - رودريجيز - لوسيلسو - انخيل دي ماريا.
خط الهجوم : سيرجو اجويرو - ليونيل ميسي.
وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب كولومبيا، ومنتخب الأرجنتين في افتتاحية بطولة كوبا أمريكا 2019 عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 و 4 HD.
وسوف تنقل المباراة على بعض القنوات المفتوحة، ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" تلك القنوات :-
- ERT Sports HD
Eutelsat 39°E -12224 H 13381
- Varzish Sport HD
Yahsat52.5°E-11785 H 27500
NSS 57°E -11565 H 10740
- Arena Sport Serbia
BulgariaSat 2°E -12380 H 30000
Tandberg
- A SporT Turkey
Türksat 42°E -12054 H 27500
- CBC Sport Azerbaijan
AzerSpace 46°E -11134 H 27500
- IRIB TV Iran
Intelsat 62°E -11555 V 30000
Badr 26°E -11881 H 27500
Badr 26°E -12265 H 30000
كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب الأرجنتين، ضد منتخب كولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2019 عبر موقع الفجر الرياضي.
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