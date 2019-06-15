7 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأرجنتين وكولومبيا اليوم بث مباشر.. مشاهدة مباراة Argentina Messi مباشرة









يلتقي منتخب الأرجنتين، مع منتخب كولومبيا يوم الأحد 16 يونيو في الساعة 12 صباحاً بتوقيت القاهرة، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.





ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين :-

حراسة المرمى : ارماني.

خط الدفاع : سرافيا - اوتاميندي - اكوينا - جيرمان بيزيلا.

خط الوسط : باريديس - رودريجيز - لوسيلسو - انخيل دي ماريا.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو - ليونيل ميسي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب كولومبيا، ومنتخب الأرجنتين في افتتاحية بطولة كوبا أمريكا 2019 عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 و 4 HD.

وسوف تنقل المباراة على بعض القنوات المفتوحة، ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" تلك القنوات :-

- ERT Sports HD

Eutelsat 39°E -12224 H 13381

- Varzish Sport HD

Yahsat52.5°E-11785 H 27500

NSS 57°E -11565 H 10740

- Arena Sport Serbia

BulgariaSat 2°E -12380 H 30000

Tandberg

- A SporT Turkey

Türksat 42°E -12054 H 27500

- CBC Sport Azerbaijan

AzerSpace 46°E -11134 H 27500

- IRIB TV Iran

Intelsat 62°E -11555 V 30000

Badr 26°E -11881 H 27500

Badr 26°E -12265 H 30000





كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب الأرجنتين، ضد منتخب كولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2019 عبر موقع الفجر الرياضي.