تعرف على برنامج تأهيل المقبلين على الزواج الذي تنظمه دار الإفتاء

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على الفيسبوك تعريف مختصر ببرنامج تأهيل المقبلين على الزواج.





وأوضحت الدار، أن البرنامج يهدف إلى تدريب عدد من المقبلين على الزواج وإرشادهم وتأهيلهم لمهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان.





وأشارت إلى أن عدد المتدربين يبلغ متوسط عدد المتدربين في كل برنامج (50) متدربًا، وعدد الساعات (24) ساعة تدريبية موزَّعة على ستة أسابيع بمعدل ساعتين في اليوم يومان في الأسبوع.





وأضافت: يقوم على البرنامج (6) ستة مدربين علم نفس، شرعي، علم اجتماع، تطوير حياتي (أنماط الشخصية والتغيير السلوكي)، الصحة الإنجابية، الديكور ، بالنسبة للأحكام الشرعية هي أسس اختيار الزوج والزوجة، الخِطبة، وعقد الزواج، وآثار عقد الزواج، تنظيم الإنجاب، بالنسبة للإرشاد النفسي والاجتماعي تهيئة الزوجين للحياة الزوجية، تدريب الزوجين على حل الإشكالات الزوجية، تدريب الزوجين على التعامل مع ضغوط الحياة الزوجية.



