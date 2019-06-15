التشكيل الأساسي لمباراة بيرو وفنزويلا في كوبا أمريكا

أعلن ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب فنزويلا، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-



