نظام نور 1440 لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي | noor | الاستعلام عن النتيجة| موقع نور التعليمي | وزارة التعليم السعودية

نظام نور 1440 لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي، يتيح هذا النظام للمواطنون السعوديون الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الابتدائي، و أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تفاصيل الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين السعوديين وغير السعوديين للانضمام للصف الأول الابتدائي، وذلك عبر رابط نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين عن طريق حساب ولي الأمر على موقع نور التعليمي، ونقدم لكم بالخطوات طريقة التسجيل على نظام نور 1440 بحساب ولي الأمر.





نظام نور 1440 لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي

يمكنكم الآن الدخول نظام نور 1440 لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي من خلال الطريقة الآتية:





- الدخول على موقع نور التعليمي ( noor ).





- كتابة اسم المستخدم.





- كتابة كلمة السر.





- كتابة رمز التحقق مكون من 4 أرقام.





- إضافة البيانات المطلوبة عن حسابك.





- اتباع التعليمات التى تواجهك حتى إتمام مهمتك.





نظام نور 1440

أطلقت وزارة التعليم السعودية نظام نور 1440 من خطة التطوير 2030 للنهوض بالمنظومة التعليمية، ويساعد النظام على تقليل الوقت والجهد في تسجيل المقررات الدراسية أو الحصول على كافة النتائج بسهولة، كما يربط موقع نور كافة أركان العملية التعليمية، بين الطالب وولي الأمر مع بالمعلمين والمعلمات وقائد المدرسة والإدارة المدرسية، ويعتبر من أبرز النماذج الخدمة التعليمية وأكثرها تطوير.





خدمات نظام نور 1440

تتعدد خدمات نظام نور 1440 التعليمية وتم حصر أبزرها على النحو التالي:





- تسجيل المقررات الدراسية.





- التعرف على مستوى الطلاب في الفصل الدراسي ومتابعة مستمرة.





- ربط حلقات المنظومة التعليمية بأكملها.





- طباعة الشهادات وإعلان النتائج.





- تسجيل الطلاب والطالبات في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية.





- تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي، وفق الجداول الزمنية التي يتم الإعلان عنها عبر نظام نور لتسجيل الطلاب.





ويجدر الإشارة إلى أن موقعنا يتابع معكم كلما يخص نظام نور 1440 لتسجيل طلاب الصف أول الابتدائي شرح مفصل لتسجيل الدخول ومواعيد المقررات.





تسجيل طلاب الصف أول الابتدائي