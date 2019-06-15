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نشوى مصطفى توجه تحية لصناع "الممر" وتوضح أسباب تأخرها عن مشاهدته

السبت 15/يونيو/2019 - 08:36 م
نشوى مصطفى توجه تحية لصناع الممر وتوضح أسباب تأخرها عن مشاهدته
الممر
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شيماء عطية
 
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كشفت الفنانة نشوى مصطفى، عن استعدادها لزواج ابنها، وانشغالها بالتحضير له، ما منعها من مشاهدة فيلم "الممر" حتى الآن، موجهه تحية لصناع الفيلم وجيش مصر.

وكتبت "نشوى" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "للاسف لحد دلوقتى ظروفي ماسمحتش اشوف فيلم الممر لان عقبال عندكم ابنى حيتجوز بعد شوية أيام صغيرين — وبنتى حتتجوز بعد شهرين — يعنى خبطتين في الراس — اللي غايظنى بقى أن ابنى وبنتى راحو شافو الفيلم مع اصحابهم وانا قاعدة مع الصنايعية اللي بيشطبو له شقته وبعد مابيمشوا الصنايعية بانزل الف على محلات جهاز العرايس".

وأضافت: "سألت ابنى ايه رأيك فى الفيلم قال لى انا واصحابى بعد الفيلم كلنا عايزين نروح سينا نحارب وسألت بنتى قالت لى اشمعنى الرجالة بتروح الجيش والستات لاء احنا مكناش عارفين أن الجيش بيعمل كل ده علشانا — شايفين تأثير الفن الحقيقى — الفن اللي بيبنى ويشكل الوجدان — تحية لصناع الممر جميعاً والف الف مليون تحية لحراس الوطن جيش مصر خير اجناد الارض وتحيا
مصر بعشاق ترابها

نشوى مصطفى توجه تحية لصناع "الممر" وتوضح أسباب تأخرها عن مشاهدته
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