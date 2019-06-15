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طاقم ناقلة النفط النرويجية يصل دبي بعد قضاء يومين في إيران

السبت 15/يونيو/2019 - 08:37 م
طاقم ناقلة النفط النرويجية يصل دبي بعد قضاء يومين في إيران
ناقلتي نفط خليج عمان
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الفجر
 
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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن طاقم ناقلة النفط النرويجية التي تعرضت لهجوم في خليج عمان وصل إلى دبي.

وأوضحت: أن طاقم الناقلة النرويجية وصل إلى دبي بعد قضاء يومين في إيران.

وأضافت: أن صحفيو الوكالة شاهدوا طاقم الناقلة النرويجية "فرونت ألتير" على متن طائرة قامت برحلة من بندر عباس في إيران إلى دبي في الإمارات.

كانت النيران اشتعلت في الناقلة النرويجية يوم الخميس في خليج عمان، واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط.

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