عملاق البرتغال يقترب من ضم نجم العراق
السبت 15/يونيو/2019 - 08:34 م
وكالات
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كشفت تقارير صحفية برتغالية، إلى أن نادي بنفيكا البرتغالي يسعي بقوة للتعاقد مع لاعب الوسط العراقي أسامة رشيد، مقابل مليوني يورو، بحسب ما ذكرت الصحف البرتغالية، الجمعة.
ونشرت صحيفة "ريكورد" صورة للاعب البالغ 27 عاما على غلافها، وعلقت عليها بالقول: "رشيد على رادار بنفيكا بقيمة مليوني يورو".
وحمل رشيد ألوان سانتا كلارا البرتغالي في الموسمين الماضيين، وسجل فيهما 20 هدفا في 75 مباراة، بعد انضمامه من لوكومتيف بلوفديف البلغاري، علما أنه دافع عن ألوان منتخبات الفئات العمرية لهولندا بين 2007 و2010.
وأشارت "آ بولا" أن تفاصيل التعاقد بين الطرفين قد تم الاتفاق عليها، وقد يوقع اللاعب الذي تبلغ قيمة فسخ عقده 1.2 مليون يورو في الساعات المقبلة.
وكان رشيد ضمن تشكيلة أسود الرافدين، التي بلغت ثمن نهائي كأس آسيا 2019 الأخيرة في الإمارات، لكنه بقي لاعبا بديلا في معظم مباريات بلاده.
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