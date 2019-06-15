أحمد موسى: مصر أصبحت ترند في الإعلام الدولي



ويحصل المنتخب الفائز بلقب البطولة على 4.5 مليون دولار فيما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار، ويتم منح المنتخبات المشاركة في الدور نصف النهائي 2 مليون دولار، والمنتخبات المشاركة في دور الثمانية 800 ألف دولار.



واختارت مصر ستة ملاعب لإقامة مباريات البطولة، حيث تلعب كل مجموعة على أحد تلك الملاعب.



ومن المنتظر أن تقام مباريات البطولة على استاد القاهرة الدولي واستاد الدفاع الجوي واستاد السلام واستاد الإسماعيلية واستاد السويس.



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلام الدولي يتحدث عن مصر وكأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي زار المنتخب الوطني خلال تدريباته باستاد الدفاع، معلقًا: "مصر أصبحت ترند في كل الإعلام الدولي.. وهنتكلم على البطولة كل يوم".وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن وفود المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بدأت تتوافد على مصر منها السنغال ونيجيريا.وتبدأ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 الجمعة 21 يونيو الجاري بمباراة افتتاحية بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي.وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر لأول مرة بمشاركة 24 فريقا بعد أن كانت تضم 16 فريق فقط في السنوات السابقة.